Tennis, Musetti eliminato a sorpresa da Varillas a Buenos Aires

Nulla da fare per l'azzurro che non centra la semifinale

18-02-2023 12:39

Lorenzo Musetti, a Buenos Aires, si arrende al peruviano Juan Pablo Varillas che si ripete dopo aver eliminato l’ex numero 3 del mondo Dominic Thiem. Numero 101 ATP ma proiettato verso la Top 80 che non ha mai raggiunto prima in carriera, Varillas ha chiuso 64 64 e festeggiato la prima semifinale ATP in carriera.

“Non sentivo un’emozione così forte da quando giocava Luis Horna” ha scritto durante il match un tifoso peruviano. Horna, che qualcuno ricorderà per aver battuto Federer al Roland Garros, è stato numero 33 del mondo in singolare e a Parigi ha trionfato in doppio nel 2008.

Varillas affronterà Cameron Norrie che ha superato Tomas Martin Etcheverry 57 60 63 dopo due ore e mezza di partita, senza contare le due interruzioni per pioggia.