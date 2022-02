Tennis, Musetti: "Finalmente mi sto divertendo"

10-02-2022 10:44

Lorenzo Musetti sta riscattando le ultime deludenti settimane. L’azzurro è infatti ai quarti dell’ATP 500 di Rotterdam dopo aver battuto il numero 11 del mondo Hubert Hurkacz.

Lorenzo Musetti in conferenza stampa ha spiegato: “Mi sto davvero divertendo qui. Ho giocato in Australia con un po’ di stress, e ho avuto due partite difficili con due grandi avversari. Dalle sconfitte si acquisisce molta esperienza, soprattutto per i giocatori più giovani, quindi per me è davvero utile e ho deciso di giocare al chiuso su un campo duro perché è forse la mia peggiore superficie”.

OMNISPORT