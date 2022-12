Tennis, Nadal enigmatico sul suo ritiro

29-12-2022 19:22

Prima di scendere in campo nell’United Cup, Rafa Nadal è stuzzicato dalla stampa su una sua eventuale ‘Last Dance’ australiana e questa è la secca risposta del vincitore del maggiore numero di Slam: “Non comprendo le speculazioni sul mio ritiro; nel caso fosse il mio ultimo anno, me lo godrò al meglio. Parlando di mie sensazioni, non sarà l’ultima volta a Melbourne; se sarà invece così, l’accetterò però senza alcun problema”.

Il 36enne di Manacor ha vinto l’Australian Open più recente, dopo il trionfo del 2009: attualmente occupa la posizione numero 2 del Ranking.