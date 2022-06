Tennis, Nadal salta Wimbledon? L'indiscrezione

04-06-2022 10:51

Rafael Nadal domani si giocherà la chance di portare a casa il 14esimo Roland Garros della sua lunga e vittoriosa carriera. Tiene però banco la sua precaria forma fisica e i problemi al piede.

Problemi ormai non nascosti dal mancino che secondo alcune indiscrezioni made in Spain potrebbe decidere di saltare Wimbledon. Secondo Marca la superficie non sarebbe adatta ai suoi problemi e proprio per questo lo spagnolo sarebbe intenzionato a non disputare la terza prova Slam.

Probabile che dopo Parigi l’iberico tornerà in campo poco prima dello US Open e poi per un match da sogno con Federer in occasione della Laver Cup di Londra, in programma dal 23 al 25 settembre.