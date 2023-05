Tennis: niente da fare, Kyrgios salta pure il Roland Garros

Tempo fa il tennista aveva detto che per la prima volta in anni avrebbe giocato al Roland Garros

16-05-2023 12:52

Nulla da fare per Nick Kyrgios.

Il circuito ATP perde ancora uno dei personaggi più istrionici del circuito. L’australiano, costretto a gennaio al ritiro agli Australian Open per un problema fisico è andato sotto i ferri ma da allora non ha più giocato e non si vede in campo da ottobre.

Il tennista si è però ritirato nelle ultime ore dal Roland Garros, seconda prova Slam dell’anno. Un anno da fa aveva detto che sarebbe sceso in campo a Parigi e sulla terra rossa, superficie che non ama, per far conoscere la città alla fidanzata.

Non sarà però così visto che le condizioni fisiche non glielo consentano. Ci saranno però altri australiani in tabellone, ovvero Kim Birrell e Thanasi Kokkinakis che hanno ricevuto le wildcard del main draw al Roland-Garros.

Non ci sono notizie certe sullo stato di salute di Kyrgios e sui tempi di recupero: potrebbe così essere esclusa anche la partecipazione al Roland Garros.