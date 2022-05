Tennis, Osaka si racconta: "Ora sto bene"

22-05-2022 11:10

Naomi Osaka, che l’anno scorso era entrata nell’occhio del ciclone per la sua scelta di non rilasciare intervista al Roland Garros, è pronta per la seconda prova Slam.

Nelle conferenze stampa pre torneo, la giapponese ha spiegato di stare molto meglio.

“Per nessun motivo non giocherò questo torneo, quindi ovviamente dovrò gestire il tutto, ma allo stesso tempo, assumerò degli antidolorifici. In realtà ho giocato molti Grandi Slam con qualche problema.In Australia, quando ho giocato contro Kvitova [finale del 2019, ndr], per cinque partite ho sofferto di u forti dolori alla schiena.Quindi penso che forse ci sia la possibilità che io possa giocare davvero bene quando sono infortunata, perché mi sento come se non avessi niente da perdere”.

