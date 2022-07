Tennis, Paolini ai quarti di Varsavia

28-07-2022 13:25

Prosegue al meglio il “BNP Paribas Polland Open”, WTA 250 dotato di Varsavia, in Polonia, per i colori azzurri.

Jasmine Paolini ha infatti staccato il pass per i quarti di finale. La 26enne n.58 del ranking e decima testa di serie dopo aver eliminato all’esordio la Kovinic, ha battuto. per 61 67(1) 60, la francese Clara Burel, 21enne di Rennes, n.131 del ranking, conquistando per la terza volta in stagione un posto tra le migliori otto.

Nella loro prima sfida primo set a senso unico per la giocatrice toscana, che ha ceduto solo tre quindici in quattro turni di servizio ed ha brekkato la sua avversaria nel quarto e nel sesto gioco.

Venerdì l’azzurra si giocherà un posto nelle semifinali con la vincente della sfida tra l’elvetica Viktorija Golubic, n.103 del ranking, e la francese Kristina Mladenovic, n.116 WTA.