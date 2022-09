Tennis, parla la mamma di Federer: "Il ginocchio non ne poteva più"

27-09-2022 20:49

Meno di una settimana fa, a Londra, alla Laver Cup, Roger Federer ha dato l’addio al tennis.

In un’intervista a ‘Tages Anzeiger’, la mamma Lynette ha parlato della decisione del figlio e non solo.

“Sia io che Robert avevamo accettato da tempo l’idea che la carriera di Roger Federer potesse essere finita, non soltanto a causa dell’età, ma anche per i problemi fisici che ha avuto negli ultimi tre anni. In questo percorso abbiamo sempre mantenuto un briciolo di speranza, ma poi ci siamo resi conto che il suo ginocchio destro non ne poteva più”.

E poi: “Siamo sempre stati vicini a Roger, lo abbiamo supportato in ogni sua scelta. Tutte le cose hanno un inizio e una fine, è un processo naturale. Ripensando alle varie tappe della sua carriera, mi sono ricordata che Federer ha vinto gli US Open per cinque anni di fila. Me l’ero quasi dimenticato. La vita continua ad andare avanti, fino a quando arriva il momento in cui devi fermarti”.