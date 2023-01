Tennis, Raducanu: "Poche aspettative"

10-01-2023 09:37

Emma Raducanu non ha iniziato l’anno al meglio, facendosi male ad Auckland, nel match contro Viktoria Kuzmova.

Alla fine sembra che il problema fisico sia meno grave del previsto tale da non precluderle la partecipazione all’Open d’Australia, su cui comuqneu non ci sono buone sensazioni come ha detto lei.

“Quello successo settimana scorsa è stato veramente un episodio sfortunato. Ero contenta della mia stagione e sapevo di aver fatto un’ottima preparazione fisica. Poi ho avuto questo incidente in campo, non so proprio come avrei potuto evitarlo. Ora penso solo di giorno in giorno. Cerco di fare il meglio per fare passi avanti. Vedremo come mi sentirò prima dell’inizio dell’Australian Open. Viviamo alla giornata senza troppe aspettative”.