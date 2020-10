Tennis, Roland Garros:Djokovic colpisce un altro giudice di linea

La relazione tra Novak Djokovic e i giudici di linea è complicata e molto, visto quando accaduto al Roland Garros al numero uno al mondo del ranking ATP.

Djokovic: l’incidente agli US Open che gli costò l’espulsione

Il serbo, dopo essere stato squalificato agli US Open per aver colpito una giudice di linea con una palla scagliata con forza e in modo pericoloso ma non certo diretto alla persona in questione, si è reso protagonista di un incidente analogo sui campi del torneo su terra rossa più celebre al mondo.

Novak, durante il match contro Karen Khachanov rispondendo a un potente servizio del russo, ha toccato con la racchetta la pallina che è schizzata in faccia al giudice di linea alla sua destra e colpendola in maniera del tutto casuale.

Le dichiarazioni di Djokovic dopo l’incidente

Il campione, proprio a seguito di quanto avvenuto contro la giudice americana di origine ispanica, ha deciso di accertarsi immediatamente delle condizioni della sventurata giudice di linea. In conferenza stampa ha dichiarato: “È stato uno strano déjà vu. Sto cercando il giudice di linea per vedere se sta bene. Ho visto che aveva un piccolo livido, un arrossamento sulla parte della testa colpita dalla palla. Mi auguro che stia bene”.

VIRGILIO SPORT | 07-10-2020 10:16