Tennis, Rublev: "Thiem è il mio preferito per allenarmi"

Andrey Rublev, una delle rivelazioni tennistiche del 2020, come tutto il circuito tennistico, si stra preparando al primo Slam dell’anno.

Il Russo, da regole e da protocollo, come tutti ha dovuto indicare con chi si allenerà nella prima settimana degli Australian Open, ovvero l’austriaco Thiem, numero 3 al mondo.

Proprio sul vincitore degli US Open ha dichiarato: “Dominic Thiem è uno dei tennisti con il quale mi piace allenarmi di più. Abbiamo fatto sessioni di allenamento a un livello incredibile ed ad alta intensità”.

E poi: “Se gli spettatori potessero guardare gli allenamenti come prima sicuramente apprezzerebbero i nostri. Il ritmo è ottimo, la palla resta in gioco per davvero molto tempo. Credo che sarebbe fantastico vedere i nostri allenamenti e devo dire che lui è un ragazzo molto amichevole, gentile e appunto un bravissimo ragazzo”.

OMNISPORT | 02-01-2021 12:15