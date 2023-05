Tennis, Rune: "Io favorito? Ci sono Alcaraz e Djokovic"

Il danese ha parlato dei favoriti del Roland Garros

31-05-2023 12:23

Holger Rune, uno dei favorito alla vittoria del Roland Garros, si è qualificato per il secondo turno del torneo.

Silla sfida contro l’americano Eubanks.

“Chris ha giocato molto bene, ha servito abbastanza bene e ha giocato liberamente. Ovviamente lui non aveva niente da perdere e questo lo ha fatto giocare in maniera più sciolta. Inoltre non l’avevo mai affrontato prima e dovevo prendere le misure giuste contro di lui. Sono contento della mia prova e sono felice di aver affrontato subito una sfida importante. Mi sarà utile per migliorare il mio livello. Pubblico? Penso sia normale nella vita che alcune persone ti amino ed altre no. Alla fine ognuno ha le sue preferenze e rispetto tutto ciò. Anzi è fantastico. Per me la priorità è vincere il match e farò qualsiasi cosa per ottenere questo obiettivo, ogni volta che scendo in campo”.

E sui favoriti alla vittoria: “Vincere Roland Garros senza Rafa Nadal? Penso sicuramente che senza Rafa sia tutto più aperto ma ci sono Alcaraz e soprattutto Novak Djokovic. Credo che sia lui il favorito, ha vinto 22 titoli del Grande Slam ed ha grande esperienza in questi tornei. Ovviamente nel tabellone può succedere di tutto. È uscito Medvedev e potremo vedere altre sorprese. I campi qui sono molto lenti, la terra non è la mia superficie preferita ma adoro l’atmosfera che c’è qui a Parigi”.