Tennis, Rune premiato come Newcomer of the Year

14-12-2022 11:13

Holger Rune è stato premiato come Newcomer of the Year. Del resto il danese è uno dei volti nuovi del circuito che ha saputo emergere.

Il danese, nel 2022, ha portato a casa tre tornei ATP (tra cui il Masters 1000 di Parigi Barcy) ed è anche entrato per la prima volta nella top 10, diventando anche riserva delle Nitto ATP Finals di Torino.

Oltre aver vinto Parigi, Rune ha conquistato i tornei ATP 250 di Monaco e Stoccolma. Il danese ha anche raggiunto i quarti di finale al Roland Garros e il terzo turno agli US Open. Holger Rune ha avuto la meglio sugli altri nominati, ovvero Jack Draper, Jiri Lehecka, Ben Shelton e Chun-Hsin Tseng.