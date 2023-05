Il danese vorrebbe coronare la crescita con una vittoria importante

15-05-2023 15:12

Dopo la vittoria al secondo turno degli Internazionali di Roma contro Fabio Fognini, Holger Rune, attuale promessa del tennis e numero 7 al mondo ha parlato in una lunga intervista a Tennis Channel.

“Mi sento bene qui, il mio livello di gioco sta crescendo sempre di più, partita dopo partita. Sto facendo di tutto per arrivare al Roland Garros nel miglior modo possibile e il torneo di Roma è un passaggio molto utile. C’è una grande atmosfera qui ed è stato bello giocare contro Fognini, in uno stadio pieno di tifosi”.

E sugli obiettivi dell’anno, dice chiaramente: “Voglio vincere uno Slam. Mi sono già imposto nel Masters1000 di Parigi-Bercy, so che non sarà facile, ma voglio provarci al meglio delle mie possibilità. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, quindi non vedo l’ora di tornare in campo”.