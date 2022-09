Tennis, Ruud qualificato per le ATP Finals

29-09-2022 16:32

Dopo Carlos Alcaraz e Rafael Nadal c’è il terzo pass per le Nitto ATP Finals di Torino che per il secondo anno di seguito avranno luogo in Italia. Il norvegese, finalista del Roland Garros e degli US Open è impegnato in questi giorni nell’ATP di Seoul.

Grazie alla vittoria del secondo turno in tre set su Nicolas Jarry si è garantito la chance di giocare l’ultimo atto del torneo di Torino. Il tennista, reduce anche dalla Laver Cup ha spiegato: «Sono molto felice di tornare in Italia, l’anno scorso mi sono divertito tantissimo e spero che quest’anno possa essere un’altra bella esperienza».