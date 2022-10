Tennis, Santopadre rassicura: "Il problema di Berrettini non è grave"

25-10-2022 16:52

Matteo Berrettini ha dovuto ritirarsi dell’ATP di Vienna dopo aver avuto un fastidio al piede a Napoli.

Il forfait gli costa anche il sogno, che comunque era difficile, delle ATP Finals di Torino.

Oggi, intanto delle sue condizioni ha parlato coach Vincenzo Santopadre, a Corriere dello Sport.

“I medici ci hanno rassicurato, non è un problema grave. È un fastidio al piede sinistro. Matteo farà da subito terapie per cercare di esser pronto per il rush finale della stagione. È importante che ogni tanto si interroghi, soprattutto nei periodi più bui. Matteo è un ragazzo profondo e questo tipo di esternazione fa parte del suo modo di essere. Questa caratteristica lo ha portato quotidianamente a reagire e a ricercare la miglior versione di se stesso. Nonostante la drammaticità sportiva del momento, l’ha presa con la giusta filosofia. Non possiamo certamente lamentarci con madre natura, anzi dovremmo ringraziarla. Diversamente non sarebbe arrivato dov’è adesso. Pochi ragazzi hanno la sua dedizione al lavoro e questa spiccata capacità d’analisi e di autocritica. Dev’essere orgoglioso di com’è riuscito a superare i propri limiti sin dai primi risultati ottenuti. Ha fatto passi da gigante e sono fiero di lui”.