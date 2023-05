Tennis, Semeraro: "Nadal? Un'era che si sta chiudendo malinconicamente"

L'opinione del direttore del Tennis Italiano

19-05-2023 11:45

Stefano Semeraro, direttore de “Il tennis Italiano”, ha fornito la sua versione sulla conferenza stampa di Nadal, che ha annunciato il ritiro al termine del 2024: “E’ un problema abbastanza grave (…), che non è migliorato, poi c’è una massa di infortuni arretrati nel suo corpo che è impressionante e quindi lui ha detto ‘Non vado solo per andarci, solo per stare lì’, è Nadal, ha vinto 14 volte, penso che possa dirlo insomma, no? Che senso avrebbe per lui andare lì sapendo che rischia di uscire al primo o secondo turno così senza poter combattere? E quindi insomma alla fine ha detto che salterà anche Wimbledon, ha detto che starà fuori per qualche mese, non sa quanti, ha detto un mese e mezzo, due mesi, tre forse. Potrebbe tornare a fine anno per la Coppa Davis, ha detto ‘Se ce la farò e se il capitano sarà dell’idea’ “.

Prosegue Semeraro: “Però, insomma, l’obiettivo principale l’anno prossimo è godersi l’ultima stagione, ha detto ‘Sarà la mia ultima stagione e voglio godermela così, facendo una specie di tour d’addio salutando i tornei che sono stati importanti per me, ma lo voglio fare da protagonista, non da comparsa, e quindi l’unico modo per sperare di ottenere questo obiettivo, di raggiungere questo obiettivo, è quello di riposare, far riposare il corpo per qualche mese perché adesso non lo metto a dura prova, ho provato ad allenarmi in questi in questi mesi ma non ha funzionato e quindi adesso mi do una chance’. Fra l’altro l’anno prossimo al Roland Garros ci saranno non solo il torneo ma anche le Olimpiadi, quindi potrebbe essere un doppio appuntamento, ha anche detto ‘Non lo so cosa sarà l’anno prossimo di me, però mi piacerebbe, ovviamente, le Olimpiadi sarebbero un appuntamento’. Mentre Federer non ha mai detto fino all’ultimo questa cosa con così grande anticipo, Nadal ha pianificato“.

Nel 2024, quindi, lo spagnolo darà l’addio al circus del tennis: “Penso che Nadal sia sempre stato una persona di grande umanità, di grandi affetti solidi, di certezze. Lui ha sempre cercato affetti, penso che voglia restituire l’affetto che ha avuto nei posti dove ha giocato, ha vinto, quindi io immagino anche a Roma, perché insomma qui a Roma ha vinto tante volte, quindi immagino Parigi, Barcellona, magari gli Slam probabilmente sogna di farli tutti ecco, perché no. Ecco, lui ha proprio chiarito dicendo ‘Penso di essermi meritato con la mia carriera di non finire con una conferenza stampa’. Questo qualcuno glielo ha chiesto, lui ha detto no, cioè lui vuol finire come ha sempre fatto, sul campo, cercando di dare il massimo e decidendo lui cosa fare. Quindi vuole decidere lui il momento di staccare, come, dove e perché, questo penso che gli sia dovuto insomma, se l’è meritato e mi sembra anche giusto“.