Nick Kyrgios si ferma. Dopo l’avventura con la Laver Cup il tennista ha comunicato, su Instagram, la necessità di fermarsi per curare un problema al ginocchio che si trascina da mesi.

Il giocatore ha infatti una tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro e per questo negli ultimi mesi non è stato al top. L’australiano si è anche augurato di riuscire a tornare al meglio della forma fisica per lo Slam di casa.

OMNISPORT | 28-09-2021 10:37