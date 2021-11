23-11-2021 13:33

Si rivedono in campo Dominic Thiem, fermo per infortunio da mesi e Rafael Nadal che dopo il Roland Garros, sempre per problemi fisici.

Ora, i due, scenderanno in campo per il torneo d’esibizione (quindi non valido per il ranking ATP) del Mubadala World Tennis Championship che si svolgerà daò 16 al 18 dicembre ad Abu Dhabi.

L’austriaco sfiderà, per conquistare la semi, Andy Murray e chi vincerà sfiderà il maiorchino Nadal.

OMNISPORT