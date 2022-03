Tennis, Simona Halep prova come coach Morgan Bourbon

07-03-2022 17:51

Simona Halep si prepara con un nuovo coach. A Indian Wells, a dispetto di quanto detto, competerà con un coach in prova, ovvero Morgan Bourbon della Mouratoglou Tennis Academy. A dirlo lei stella in un’intervista alla tv rumena Digi Sport.

“Mi sono allenata lì per una settimana piena – ha detto Halep – Puoi anche giocare senza allenatore, ma dal mio punto di vista serve qualcuno al tuo fianco ti cui ti puoi fidare, che ti possa aiutare nei momenti difficili. Per me un coach è importante, ma per ora questa collaborazione con Bourbon sarà solo temporanea. Vedremo come andrà”.

OMNISPORT