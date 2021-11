Tennis, Sinner entra in top 10: "Felice del traguardo, ora le Finals"

01-11-2021 17:56

Jannik Sinner è salito al nono posto del ranking Atp, dopo un anno strepitoso che lo ha portato a vincere quattro tornei. Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il ragazzo di Sesto Pusteria si è detto ovviamente entusiasta di essere entrato nella top 10 mondiale: “Sono contento della posizione in cui mi trovo. Ci sono tante cose nuove che devo sicuramente imparare, ma sono felice di quanto sono riuscito a fare“.

Sinner però ha un obiettivo in testa e il nono posto della classifica generale non gli basta. L’altoatesino vuole le Finals di Torino e deve sfruttare assolutamente due chance: “Ci sono Parigi e Stoccolma ancora da giocare, sono tornei molto importanti. Poi vediamo come andrà a finire, spero di poter accedere alle Finals“.

L’odierno numero 9 del mondo si sente a suo agio sul cemento indoor, ma la stanchezza è l’ostacolo più grande al momento: “Mi piace tanto giocare su questa superficie. Ora vediamo cosa succederà: siamo a fine stagione e ho giocato tante partite quest’anno“.

OMNISPORT