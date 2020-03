Tennis: stop Wta fino a maggio

Questa la comunicazione della Wta in merito all'emergenza Coronavirus: "A causa dello scoppio globale del coronavirus, i tornei WTA a Stoccarda, Istanbul e Praga non si terranno come previsto. Ci dispiace per tutti i nostri fedeli tifosi, giocatori, sponsor e tutti coloro che sostengono il tennis professionale femminile. A questo punto, il WTA Tour viene sospeso fino al 2 maggio".

"Prenderemo una decisione settimana prossima per quanto riguarda i rimanenti eventi WTA sui campi in terra battuta europea e continueremo a monitorare attentamente questa situazione e il suo impatto sul WTA Tour 2020".

SPORTAL.IT | 16-03-2020 15:29