Tennis, Swiatek si prepara alla sfida a Rybakina

La Rybakina l'ha già battuta due volte quest'anno

17-05-2023 12:40

Iga Swiatek, numero uno al Mondo è la grande favorita alla vittoria finale degli Internazionali di Roma. Per la terza volta in tre anni ha già raggiunto i quarti del torneo.

“L’atmosfera a Roma è incredibile, soprattutto quando il pubblico supporta te. Quando accade l’opposto, è davvero dura. Ho davvero apprezzato l’entusiasmo delle persone, perché amano il tennis. Alti e bassi? Avrei potuto giocare meglio in alcuni momenti, ma in queste condizioni non è facile: le palle diventano sempre più pesanti e non è facile accelerare da fondo campo”.

Ora la polacca si prepara all’ennesima sfida con la Rybakina che l’ha battuta due volte quest’anno.

“Cercherò di scendere in campo con la giusta mentalità. Per ora mi focalizzerò solo sul recupero fisico. Affronterò questa partita come qualsiasi altra sfida. Non ha senso pensare alle precedenti partite contro Rybakina: si sono disputate sul cemento e so quali sensazioni ho provato. Non ho nessuna aspettativa, voglio solo giocare il mio miglior tennis”.