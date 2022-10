Tennis, terzo k.o di fila all'esordio per Sonego

25-10-2022 17:29

Non riesce a uscire dal tunnel Lorenzo Sonego. Il giocatore torinese, a Vienna, è incappato oggi nella terza sconfitta all’esordio in un torneo.

Dopo Firenze, Napoli ecco un altro pesante k.o soprattutto per il morale in Austria. Questa volta il giocatore torinese, fatto fuori anche dalle convocazioni della Coppa Davis, è stato sconfitto in poco più di un’ora da Emil Ruusuvuori per 6 – 2, 6 – 3.

Dopo la vittoria del torneo di Metz, dove sembrava essersi ritrovato sono arrivate solo sconfitte. Ora il finlandese, invece, sfiderà uno tra Tiafoe e Hurkacz.