02-11-2021 13:27

Dominic Thiem conferma le voci di queste settimane. L’ austriaco torna a prendere in mano la racchetta: sui social ha confermato la sua presenza all’esibizione del prossimo mese di Abu Dhabi.

Insieme all’ex campione degli US open 2020, anche Rafael Nadal, Casper Ruud, Denis Shapovalov e Emma Raducanu. Buone nuove per l’austriaco che da questa settimana, per la prima volta dal 2016 è uscito dalla top ten: al momento è “solo” al numero 12 del ranking.

OMNISPORT