Tennis, Tommy Haas: "Serena Willins potrebbe tornare"

15-12-2022 20:30

Serena Williams potrebbe tornare in campo “ancora una volta”, secondo l’ex numero due del mondo Tommy Haas. La 23 volte campionessa del Grande Slam in singolare ha dichiarato la sua intenzione di “evolversi” lontano dal tennis prima degli US Open di settembre, e molti pensavano che la sua sconfitta al terzo turno contro Ajla Tomljanovic segnasse la fine della sua illustre carriera.

Tuttavia, la 41enne ha lasciato intendere che potrebbe tornare, in una recente intervista con Jimmy Fallon, suggerendo che potrebbe seguire l’esempio di un altro grande dello sport americano.

“Tom Brady ha dato il via a una tendenza incredibile”, ha detto quando le è stato chiesto se la sua carriera agonistica potrebbe riprendere. “Questo è quello che voglio dire”.

Parlando poi nel podcast Das Gelbe vom Ball di Eurosport Germania, Tommy Haas, ex numero due del mondo ha detto:

“Serena ha avuto una carriera incredibile, lunga e forte. Ma ho la sensazione che tornerà e dirà: “Giocherò ancora una volta”. È andata così vicina a giocare di nuovo bene e ad andare lontano, quindi credo che nel profondo sia davvero infastidita. Forse sta davvero pensando se vuole riprovarci o meno. Potrei sbagliarmi perché non sono così vicino a lei. Dipenderà soprattutto da come si sentirà mentalmente, da come si sentirà fisicamente e se avrà il desiderio di torturarsi di nuovo in questo modo dopo aver ottenuto così tanto”.