Tennis, Wawrinka: "Difficile dire se ho amici nel circuito, però rispetto tutti"

Si sta concludendo un anno davvero molto particolare per tutto lo sport e ovviamente anche il tenis non è esente dalla mancanza di grandi emozioni.

Come è normale che sia, non si può pensare che nel circuito tutti i protagonisti che solitamente vediamo in campo, siano amici allo stesso modo. Quello che però non dovrebbe mancare, soprattutto fra i migliori interpreti di questo sport, è il reciproco rispetto, motivo per cui, come dicono molti addetti ai lavori, il valore di un campione si misura anche per la capacità di riconoscere la grandezza dei propri rivali.

E’ questo il pensiero di Stan Wawrinka che ha rilasciato un’interessante intervista all’emittente elvetica Paris Match Svizzera. Queste le sue parole sui rapporti che ha con i vari colleghi:

“Con chi sarò veramente legato anche dopo il tennis, non lo so. Nel tennis viviamo in una bolla. In tutto il mondo, finiamo con le stesse persone. Con alcuni sono amico, con altri per niente. Per quanto riguarda Novak Djokovic, personalmente, mi trovo molto bene con lui, spesso ci alleniamo insieme. Ma ha il suo carattere, fa le sue scelte. È lo stesso con Rafael Nadal, sicuramente lo ammiro, le sue 13 vittorie al Roland Garros costituiscono uno dei più grandi successi nella storia di questo sport. Dunque prima dell’amicizia c’è il rispetto. Con lui, Nole e Roger, insomma i Big Three, c’è innanzitutto la fortuna di vivere con loro in un periodo storico così sensazionale per il tennis “.

OMNISPORT | 21-12-2020 15:27