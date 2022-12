Tennis, Wozniacki parla di un possibile ritorno della Williams

13-12-2022 15:46

Caroline Wozniacki, tennista ex numero uno al mondo del circuito WTA, ha parlato del futuro della Williams ai microfoni di Tennis Channel.

“Serena tornerà a giocare? Non credo. Se giocasse una partita di esibizione, penso che sarebbe una fortuna per tutti. Ma non credo che tornerà a giocare nel Tour WTA. Stanno succedendo così tante cose”.

E poi: “Penso che ami così tanto il tennis: è stata la sua vita per così tanti anni. Ma allo stesso tempo è impegnata. Non credo che la vedremo più su un campo da tennis professionistico. Giocare insieme a lei è stato difficile”.

“Ci sono tanti tornei del Grande Slam che avrei potuto vincere se non avessi trovato lei sulla mia strada. Ma allo stesso tempo, è stato un onore essere lì insieme a lei, perché ho avuto la possibilità di giocare contro la migliore giocatrice della storia.Ha spinto tutte noi a migliorare il nostro gioco e a prenderci cura del nostro corpo. Penso sia stato incredibile condividere il campo con lei, giocare contro di lei e guadagnare un’amica per tutta la vita. Serena non è solo la tennista più forte di sempre, ma una fantastica persona”