Tennis, Zverev striglia l'ATP: "Spero che faccia qualcosa per Peng Shuai"

19-12-2021 16:26

Il numero tre del ranking ATP Alexander Zverev alza la voce contro l’ATP chiedendo di risolvere in fretta il caso legato a Peng Shuai, la tennista cinese praticamente scomparsa da mesi dopo la denuncia di violenze sessuali rivolte a un ex vice premier cinese. Da allora solo qualche apparizione pubblica e una chiamata col CIO, ma tutto sembra davvero molti pilotato.

Queste le parole di Zverev:

“Spero che avremo maggiori notizie della Peng e che l’ATP faccia qualcosa. Nel 2021 in Germania viviamo in un mondo in cui pensiamo che situazioni come quella della Peng non possano più accadere. Ma le dittature sono li fuori”.

Anche Zverev risulta al momento indagato dall’ATP per violenze domestiche nei confronti dell’ex fidanzata.

