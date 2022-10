Tensione a Parigi: Mbappé pronto a chiedere la cessione a gennaio

11-10-2022 17:00

Le Parisien rilancia la bomba sganciata da RMCSport: Kylian Mbappé sarebbe pronto a chiedere la cessione al PSG già durante la sessione invernale di calciomercato.

Il 23enne attaccante della Nazionale transalpina, che ha prolungato in primavera il suo contratto col sodalizio parigino (due anni, più opzione sul terzo), è scontento della posizione occupata in campo: vorrebbe difatti giostrare sulla fascia mancina, anziché da terminale centrale, per sfruttare estro e spunto veloce; inoltre il fuoriclasse non avrebbe gradito le scelte del mercato e perciò si sarebbe posto in condizione di scontro col presidente Nasser Al-Khelaifi e col direttore della Lega qatariota, nonché ‘consulente’ appunto di mercato, Antero Henrique; alla polveriera PSG si aggiunge la posizione del ds Campos, ormai in bilico.

E in questo clima (e senza Leo Messi) per Galtier preparare la gara contro il Benfica non è una passeggiata di salute..