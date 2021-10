Tensione post derby al Torino, lascia il medico sociale Minafra

Le parole di Ivan Juric, evidentemente, hanno lasciato il segno. Pochi giorni dopo le dichiarazioni del tecnico del Torino, che dopo la gara contro la Juventus si era lamentato della quantità di infortuni dei propri giocatori, lascia il medico sociale del club, il dottor Paolo Minafra.

A comunicarlo è stato lo stesso Torino attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: “Il Torino Football Club comunica l’interruzione consensuale del rapporto di collaborazione professionale con il dottor Paolo Minafra, Responsabile Sanitario della prima squadra. La Società ringrazia il dottor Minafra per il lavoro svolto”.

La separazione da Minafra, come detto, arriva soltanto tre giorni dopo le pesanti parole di Juric nella conferenza stampa post partita del derby contro la Juventus: “Dobbiamo capire perché abbiamo tutti questi giocatori infortunati e perché ci mettano così tanto a recuperare. Quello che ho visto non va bene. Perché un giocatore non recupera? Questa gestione secondo me non solo non è all’altezza, ma nemmeno vicina a una cosa normale. Se l’allenatore sbaglia è criticato, giustamente. Idem il direttore sportivo. Però la mia idea è che dobbiamo alzare il livello in tutti gli aspetti”.

Parole che hanno preceduto di qualche giorno la separazione da Minafra, che ricopriva il ruolo di medico sociale del Torino da meno di un anno: era infatti arrivato nell’agosto del 2020.

OMNISPORT | 06-10-2021 11:34