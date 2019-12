Tensione tra Juventus e Inter: arriva lo sgarbo di mercato

La Juventus ha tentato lo sgarbo di mercato all'Inter per Arturo Vidal. Secondo indiscrezioni confermate da più parti, il club bianconero ha provato a inserirsi nella corsa al centrocampista cileno, da tempo obiettivo dei nerazzurri che già hanno formulato una loro offerta ufficiale: il direttore sportivo dei campioni d'Italia, Fabio Paratici, ha avuto nelle ultime ore un contatto telefonico con il Barcellona per chiedere informazioni sulla situazione del Guerriero.

Più che una vera e propria manovra di mercato, la mossa del club torinese sembra più un'azione di disturbo, per mettere pressione all'Inter, avversaria nella lotta per lo scudetto. A Milano, anche se un po' infastitidi, restano ottimisti: Beppe Marotta è convinto di essersi mosso in netto anticipo per il giocatore, certo che i rapporti buoni instaurati con il club catalano faranno la differenza.

Vidal inoltre è molto ingolosito dalla possibilità di tornare ad essere allenato da Antonio Conte, il tecnico sotto il quale è esploso definitivamente a livello mondiale. L'operazione potrebbe essere definita con la formula di un prestito con riscatto, anche se i 12 milioni di euro offerti dal Biscione sono ancora troppo pochi a fronte dei 20 richiesti dai detentori della Liga.

La cessione del giocatore all'Inter potrebbe favorire ulteriori operazioni di mercato sull'asse Milano-Barcellona, in vista della prossima estate: i blaugrana hanno adocchiato Lautaro Martinez e Stefano Sensi.

L'intromissione della Juventus nell'affare Vidal è solo l'ultimo capitolo dell'eterno duello di mercato tra i due club, che in estate si sono scontrati anche per Romelu Lukaku, poi finito ai nerazzurri.

SPORTAL.IT | 27-12-2019 21:37