L’era Andrea Agnelli

Era il 19 maggio 2010 quando uno dei rampolli di casa FIAT veniva nominato Presidente della Juventus dal CdA della società e si presentava con queste parole.

«L’incarico che assumo oggi è la testimonianza concreta della coesione della nostra famiglia e dell’impegno per questa Società. Il lavoro da svolgere è molto impegnativo».

Un lavoro che lo stesso Agnelli ha voluto sottolineare nella lettera di saluti ai dipendenti del club, con cui ha voluto lodare i risultati raggiunti con lui a capo della società bianconera.

“Dal 2010 abbiamo onorato la nostra storia raggiungendo risultati straordinari: lo Stadium, nove scudetti maschili consecutivi, i primi in Italia ad aver una serie Netflix e Amazon Prime, il J|Medical, cinque scudetti femminili consecutivi a partire dal giorno zero. E ancora, il deal con Volkswagen (pochi lo sanno), le finali di Berlino e Cardiff (i nostri grandi rimpianti), l’accordo con Adidas, la Coppa Italia Next Gen, la prima società a rappresentare i club in seno al Comitato Esecutivo Uefa, il J|Museum e tanto altro. Ore, giorni, notti, mesi e stagioni con l’obiettivo di migliorare sempre in vista di alcuni istanti determinanti”.

La crescita del fatturato

Un’evoluzione che ha risvegliato la Juventus dalle ceneri del post-calciopoli, anche e soprattutto con l’aiuto di Exor, e che ha portato il club bianconero a raggiungere la vittoria di 9 scudetti, oltre ad altre coppe nazionali, e il grande rimpianto delle due finali di Champions perse (prima Berlino e poi Cardiff).

Fino ad arrivare al grande colpo di mercato (o teatro) Cristiano Ronaldo, che forse rappresenta proprio il grande punto di svolta dell’era Andrea Agnelli. O, sarebbe più corretto dire, il classico “passo più lungo della gamba” spinto da ambizione e “sete” della coppa dalle grandi orecchie.

Un colpo che ha portato la Juventus a spingere ancora di più la crescita del marchio (senza dimenticare il rebranding del logo) ottenendo anche grandi risultati in termini di fanbase, con l’account Instagram passato da 9,8 a 50,9 milioni di follower già nei primi giorni dopo l’acquisto, da 730.000 a 3,51 milioni su YouTube, un incremento nel breve periodo di 7,5 milioni su Facebook e di 1,7 milioni su Twitter.

Come sottolineato, l’aspetto più importante riguarda la crescita del fatturato del club bianconero.

s.s. 2010/11 : 172 mln;

: 172 mln; s.s. 2011/12 : 214 mln;

: 214 mln; s.s. 2012/13 : 284 mln;

: 284 mln; s.s. 2013/14 : 316 mln;

: 316 mln; s.s. 2014/15 : 348 mln;

: 348 mln; s.s. 2015/16 : 388 mln;

: 388 mln; s.s. 2016/17 : 563 mln;

: 563 mln; s.s. 2017/18 : 505 mln;

: 505 mln; s.s. 2018/19 : 621 mln;

: 621 mln; s.s. 2019/20 : 573 mln;

: 573 mln; s.s. 2020/21 : 481 mln;

: 481 mln; s.s.2021/22: 223 mln (dato parziale al 31/12/2021).

L’analisi del fatturato della società che fa capo al gruppo Exor fa ben percepire il lavoro svolto durante l’era Andrea Agnelli per elevarsi ai vertici del calcio europeo e per raggiungere una posizione fissa nella classifica dei 10 migliori club per fatturato.

L’intrigo della “manovra stipendi”

Chiuse le indagini preliminari sul caso plusvalenze, il nodo della questione potrebbe girare attorno alla c.d. “manovra stipendi” che avrebbe alterato i bilanci della Juventus e di conseguenza riportato false comunicazioni al mercato, cui la società in quanto quotata deve rendere conto.

Oltre a trovarsi nella posizione di rispondere alle richieste della Consob, ente che verifica la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori per la salvaguardia della fiducia e la competitività del sistema finanziario, tutela degli investitori e l’osservanza delle norme in materia finanziaria.

Il 28 marzo 2020, in pieno inizio pandemia, la Juventus aveva emanato un comunicato che annunciava accordi con calciatori e staff della prima squadra.

“L’intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti. Gli effetti economici e finanziari derivanti dall’intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull’esercizio 2019/2020″.

Quanto veniva inteso da questo comunicato rifletteva la rinuncia di 4 mensilità da parte dei calciatori della Juve, volenterosi di assecondare la società nelle sue richieste e fare un passo deciso in un momento di emergenza globale, a fronte di un risparmio a bilancio di circa 90 milioni.

Interessante quanto viene poi aggiunto a margine del comunicato:

“Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse”.

Resta inteso, quindi, che al verificarsi di determinate condizioni la situazione e gli accordi sarebbero mutati.

L’inchiesta della Procura

La Procura di Torino, a seguito anche di intercettazioni e inchieste, vogliono fare chiarezza sulla questione. Infatti, secondo i pubblici ministeri ha consapevolmente diffuso “notizie false” sulla prima ‘manovra stipendi’, adottata nel marzo del 2020 in piena emergenza Covid e a dimostrarlo ci sarebbero le chat fra i giocatori.

Il capitano dell’epoca, Giorgio Chiellini, infatti ad accordo raggiunto informò i compagni che il comunicato della società avrebbe contenuto informazioni diverse e raccomandò di non parlarne con la stampa.

Secondo l’accusa della Procura, i calciatori (che non risultano però indagati) avevano accettato di ridursi gli stipendi togliendo quattro mensilità e facendo risparmiare al club i 90 milioni pubblicamente comunicati, ma, firmando 17 lettere tra calciatori e dirigenti, la Juventus si sarebbe impegnata a versare interamente tre mensilità successivamente, tra buonuscita in caso di cessione o loyalty bonus in caso di permanenza.

Senza dimenticare i quasi 20 milioni di euro che, sempre secondo la Procura, la società bianconera dovrebbe ancora corrispondere a Cristiano Ronaldo mai contabilizzati.

In economia aziendale, esiste un solo modo di determinare l’effettiva attribuzione di un costo a questo esercizio o ad un altro, e si basa su uno dei principi cardine della contabilità: il principio della competenza.

Se un costo, e in questo caso si fa riferimento agli stipendi dei calciatori, ha competenza economica al 30 giugno 2020 (come nel caso della presunta rinuncia agli emolumenti), deve essere iscritto come costo al 30 giugno 2020.

La contestazione, dall’analisi di chi scrive, riguarda il fatto che degli stipendi a cui i calciatori rinunciano oggi si trasformano in buonuscita o loyalty bonus domani. E da qui si spiegherebbe anche quanto espresso dalla Juventus nel comunicato del 28 novembre.

“Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, acquisiti nuovi pareri legali e contabili degli esperti indipendenti incaricati ai fini della valutazione delle criticità evidenziate da Consob ai sensi dell’art. 154-ter TUF sui bilanci della Società al 30 giugno 2021, ha nuovamente esaminato le contestazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, le carenze e criticità rilevate dalla Consob e i rilievi sollevati da Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione di Juventus. Con riferimento alle criticità relative alle c.d. “manovre stipendi” realizzate negli esercizi 2019/2020 e 2020/2021, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che si tratta di profili complessi relativi ad elementi di valutazione suscettibili di differenti interpretazioni circa il trattamento contabile applicabile e ha attentamente considerato i possibili trattamenti alternativi”

Sui “possibili trattamenti alternativi” (definizione che in termini di analisi e studio del bilancio d’esercizio potrebbe far aprire un mondo) è bene richiamare un concetto: “La forma è il mezzo che ci permette di giungere alla sostanza”.

Alterare la forma non cambia la sostanza. Per recuperare una parte delle 4 mensilità a cui i calciatori hanno rinunciato la società Juventus ha erogato, secondo l’accusa della Procura di Torino, una parte di quelle cifre in un momento successivo con buonuscite o loyalty bonus cambiando la forma dell’erogazione ma non potendone alterare la sostanza.

Quei costi restano, o meglio sarebbero dovuti restare, di competenza dell’esercizio al 30 giugno 2020 e la postergazione sotto forma di altri emolumenti non ne avrebbe dovuto modificare l’attribuzione ad esercizi successivi così come fatto dalla Juventus secondo i pubblici ministeri.

Da questo ne conseguono poi false comunicazioni sociale che si riflettono in errate (o alterate) comunicazioni al mercato e agli azionisti cui il Consiglio d’Amministrazione deve rendere conto in quanto principali portatori d’interesse.

Le conseguenze e le possibili ripercussioni

La prima mossa di John Elkann, per nome e per conto del gruppo Exor, è stata quella di nominare come Presidente Giovanni Ferrero e come nuovo DG Maurizio Scavavino, uomini di fiducia della holding come sottolineato dallo stesso Elkann.

“Maurizio Scanavino, che ha dimostrato solide capacità manageriali in tutte le società dove ha lavorato, metterà a frutto l’esperienza maturata soprattutto in ambito media e digitale per accelerare lo sviluppo della Juventus, uno dei brand più forti al mondo.

Il nuovo Consiglio che nascerà a gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del Presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi. Confido che la società riuscirà a dimostrare di aver agito sempre correttamente”.

Se la posizione di Andrea Agnelli e di tutto il CdA è sin da subito risultata in bilico più sotto il profilo della responsabilità personale, per la Juventus adesso si apre un’altra fase preso atto dell’apertura dell’indagine della Procura FIGC sulla c.d. “manovra stipendi” per acquisire la documentazione ed accertare le responsabilità nel caso emergano nuovi fatti per rivedere la decisione già presa in merito alle plusvalenze.

Ricordiamo che su quel fronte i due gradi di giudizio sportivo avevano stabilito l’impossibilità di definire un metodo oggettivo di valutazione del valore di mercato di un calciatore.

Come sottolineato anche dall’intervento del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, le «Le dimissioni di massa rappresentano un’assunzione di responsabilità. Almeno per quanto mi riguarda, esprimiamo un giudizio positivo sulle dimissioni perché sono un atto opportuno anche a difesa del grande patrimonio che è rappresentato dal club che va ben oltre, per la sua storia e ci auguriamo per il suo futuro, a chi lo ha gestito».

Atto dovuto, quello delle dimissioni, anche per far stare sereno l’ambiente. Ascoltati i pareri legali sulle osservazioni della Consob e i rilievi Deloitte, le dimissioni risultano opportune anche per non fare in modo che persone fisiche indagate potessero macchiare prove o reiterare i reati visto anche che la Consob ha chiesto di riscrivere i bilanci fino al 30 giugno 2022.

Quest’ultimo non è stato ancora approvato e risulterebbe quantomeno inopportuno e sarebbe strano che dirigenti indagati siano gli stessi incaricati di rideterminare i numeri del bilancio bianconero.

Altra evoluzione da seguire riguarda l’andamento del titolo in Borsa che, dopo un inizio in forte perdita nella giornata successiva alle dimissioni, è risalito perdendo nella giornata del 29 novembre 2022 valore pari a -0,93% e a 0,2770 euro per azione.

L’apertura della mattina aveva riportato una perdita di valore del 10%, risalendo nel corso poi della giornata fino a sfiorare un sostanziale equilibrio (riportando però valori minimi dal 2017) spinto anche dalla fiducia che i mercati hanno voluto dimostrare nei confronti della scelta di Exor di nominare Giovanni Ferrero come nuovo presidente e Maurizio Scanavino come nuovo direttore generale che presuppone una nuova linea più virtuosa che la società bianconera è decisa di intraprendere nel nuovo corso.