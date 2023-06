Terzo posto per gli azzurri ai Virtus Global Games

Gli atleti con disabilità intellettivo-relazionali hanno conquistato 85 medaglie. Meglio soltanto Francia e Australia

11-06-2023 21:09

L’Italia ha chiuso al terzo posto i Virtus Global Games di Vichy (Francia) alle spalle di Francia e Australia. Nella sesta edizione dell’evento agonistico più importante per atleti con disabilità intellettivo-relazionali gli azzurri hanno conquistato 85 medaglie (30 ori, 26 argenti e 29 bronzi). I 46 atleti in gara, guidati dal dt Giancarlo Marcoccia, erano impegnati in cinque discipline (atletica, nuoto, canottaggio, taekwondo, karate). Inoltre, il marchigiano Ndiaga Dieng (medaglia di bronzo a Tokyo 2020 nei 1500 metri) è stato eletto miglior atleta di atletica leggera dei Virtus Global Games.

“Un grandissimo risultato per i nostri Azzurri – ha dichiarato Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico – Le 85 medaglie complessive testimoniano l’enorme crescita di questo movimento. Merito della tenacia e della volontà delle atlete e degli atleti nonché dell’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico e da tutta la Federazione. Complimenti al presidente Borzacchini e alla Fisdir. Avanti così”.