Test ufficiali con l'Audi a Le Castellet per Valentino Rossi

08-03-2022 20:34

Valentino Rossi è sceso in pista al volante della sua Audi R8 Lms GT3 col classico numero 46 sul circuito francese del Paul Ricard. Sulla vettura del team belga campione in carica W Racing Team, con cui disputerà il GT World Challenge Europe, sia nell’Endurance sia nello Sprint, il Dottore ha completato 73 giri, 48 alla mattina e 25 al pomeriggio, per prendere confidenza col mezzo.

Il miglior tempo fatto segnare da Valentino è stato di 1’54″735, a oltre due secondi da quello più veloce del tedesco Fabian Schiller, 1’52″333 al volante della Mercedes-Amg GT del team Al Manar Racing by Hrt. Il campionato GT World Challenge Europe Endurance, giunto alla nona edizione, partirà il 3 aprile sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola.

“È stata una buona giornata di test, la prima volta in assoluto in cui abbiamo potuto girare tutti insieme avendo dei migliori riscontri – ha detto Valentino -. Abbiamo lavorato molto sulla macchina e sulla messa a punto. Di certo ci sono delle aree che necessitano di lavoro e di miglioramenti, ma il feeling è buono. La pista non era nuova per me, ma in ogni caso non ci avevo girato negli ultimi vent’anni. Alla fine è stata una buona giornata”.

OMNISPORT