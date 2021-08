Thiago Motta: "Pareggio giusto"

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta è soddisfatto del 2-2 ottenuto dai suoi a Cagliari nonostante la rimonta sarda: “Vista la partita penso che siamo stati efficaci, abbiamo avuto occasioni da gol. Il Cagliari ha fatto bene e in situazione di possesso hanno fatto meglio di noi. Il pareggio è giusto. Dobbiamo lavorare e continuare su questa strada”.

“Ovvero quella di pressare alto, per vincere ogni partita. Sono felice dell’impegno e dell’aiuto fra i ragazzi in fase di pressing. Dobbiamo migliorare in altre situazioni. Da domani testa alla Lazio”.

OMNISPORT | 23-08-2021 21:17