Thiem: "Per Djokovic una pressione insopportabile"

Dominic Thiem ad Eurosport ha analizzato il ko di Novak Djokovic nello finale degli Us Open: “Daniil Medvedev è entrato in campo senza curarsi del possibile Grande Slam di Novak Djokovic. Ha giocato in maniera sensazionale dall’inizio alla fine, non ha sbagliato nulla durante il match e tutti i suoi colpi hanno funzionato a meraviglia. Le sue armi hanno fatto malissimo al serbo. Come se ciò non bastasse, ha servito molto bene contro il miglior ribattitore del mondo”.

“Ha meritato la vittoria, non ci sono dubbi al riguardo. Il vantaggio che ha preso all’inizio della partita è stato decisivo, avendogli dato lo slancio di cui aveva bisogno. Per quanto riguarda Nole, si notava che stava faticando a reggere l’immensa pressione sulle sue spalle. Nell’ultimo cambio di campo, gli sono uscite le lacrime e si è liberato di tutta la tensione che aveva accumulato. Abbiamo finalmente visto cosa stava succedendo dentro di lui”.

OMNISPORT | 14-09-2021 08:57