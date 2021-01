Thiem: "Vincere è il mio obiettivo, punto agli AO"

Mentre non mancano le polemiche in vista degli Australian Open, Dominic Thiem si prepara proprio al torneo e lo fa con una maggiore consapevolezza, dopo aver vinto gli US Open 2020.

Al sito tedesco Sportschau ha spiegato: “Voglio vincere questo torneo. Vincere il titolo è il mio obiettivo in ogni evento, tranne forse a Wimbledon. Non sono più rilassato ora che ho vinto uno Slam, durante le partite provo lo stesso nervosismo di prima – credo che questa cosa non cambierà prima della fine della mia carriera. Però sono consapevole del fatto che, se mi preparo bene e gioco bene, allora posso arrivare in fondo qui a Melbourne e negli altri Slam. L’obiettivo della preparazione è di mettermi in condizione di farlo”.

In generale l’austriaco ha ammesso di sentirsi sollevato dopo aver vinto almeno uno Slam.

OMNISPORT | 22-01-2021 19:00