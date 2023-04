Thierry Henry: “Messi deve tornare al Barcellona”

La stella francese a a Prime Video France: “Imbarazzante ascoltare i fischi dal Parc de Princes, Messi torni a Barcellona per amore del calcio"

03-04-2023 20:48

Ai microfoni di Prime Video France, l’ex stella delle club di dell’Arsenal, Thierry Henry, ha commentato i fischi dei tifosi del Psg contro Lionel Messi. Henry, ex compagno di squadra dell’argentino ai tempi del Barcellona, ha cosi commento i gesti dei tifosi del club di Parigi: “È imbarazzante ascoltare i fischi dal Parc de Princes. È uno dei migliori giocatori della squadra, ha segnato 13 gol e fornito 13 assist”.

Senza troppi problemi Henry si lascia andare in una dichiarazione forte che, sicuramente, in Francia creerà diverse polemiche: “Messi deve tornare al Barcellona per amore del calcio e perché non se n’è andato come avrebbe voluto. Lo provano le lacrime nel giorno del suo addio”.