Tifosi allo stadio, la Juventus insiste: l'idea dei bianconeri

La prima di campionato della Juventus con i tifosi sugli spalti? Molto difficile, ma non assolutamente impossibile. Almeno è questo quanto si apprende da ‘La Gazzetta dello Sport’ e ‘Tuttosport’, secondo i quali la Juventus sta spingendo per riaprire l’Allianz Stadium a un numero limitato di spettatori in occasione della prima di campionato contro la Sampdoria, in programma il prossimo 20 settembre.

L’idea, in particolare, è quella di sfruttare una possibilità paventata dall’ultimo Dpcm in materia di restrizioni anti-Covid, che permette l’ingresso di mille persone nell’impianto. Il problema è che la possibilità vale per eventi singoli e non per manifestazioni seriali (come le giornate di campionato). Nonostante ciò, la Juventus ha fatto la sua mossa e ha presentato una richiesta alla Regione Piemonte.

Il Dpcm, al momento, stabilisce che gli stadi debbano restare chiusi fino al 7 ottobre. Se la Regione dovesse autorizzare l’apertura tutto potrebbe cambiare e potrebbe crearsi un precedente a dir poco interessante.

OMNISPORT | 12-09-2020 11:53