Tifosi Inter attaccano Vecchioni: Non ti ci mettere anche tu

In casa Inter, a poche ore dal cruciale match di Champions League contro il Real Madrid, tiene banco un inedito “caso”. A scatenarlo, le clamorose dichiarazioni di un tifoso illustre, Roberto Vecchioni. Uno sfogo in piena regola, destinatari in primis Conte ma indirettamente pure società e calciatori.

L’intervento di Vecchioni su Radio 1

Intervenuto a Un Giorno da Pecora, trasmissione in onda su Radio 1, il popolare cantautore ha risposto così a una domanda sulla sua Inter: “Una vagonata di incapaci, incompetenti e mangia gol. È vero, abbiamo comprato i calciatori ma vi dico una cosa: poeti come Pasolini e autori come Calvino hanno scritto canzoni insieme a grandi musicisti, e sono tutte orrende, una più brutta dell’altra. Quindi non è che basta mettere insieme il meglio per avere un risultato perfetto”.

L’attacco a Conte

Quindi un vero e proprio attacco all’allenatore nerazzurro: “Se la colpa di questi risultati non proprio esaltanti è di Antonio Conte o dei giocatori? Di Conte, sicuramente. Ma non lo sostituirei, ormai è lì e ci resti”. Quindi sull’omonimia col presidente del Consiglio: “A me piace molto il premier Giuseppe, mi piace molto più di Antonio”.

Tifosi Inter contro Vecchioni

Anche la maggioranza dei tifosi dell’Inter non ha alcun dubbio su chi schierarsi: contro Vecchioni. “Roberto adesso non ti ci mettere anche tu”, scrivono in tanti. Molti invece non vanno tanto per il sottile. “Incapace, oltre a Conte, sarà lui”, twitta Franco. “La colpa è di chi ti fa parlare di calcio. Pensa a cantare ma manco quello sai fare”, l’opinione di Massimo. Un altro commento: “Stimo tantissimo il Vecchioni cantante, ma quando si esprime esagera spesso. Secondo me fa un po’ scena”. Appena meno caustico l’intervento di Gregorio: “Con tutto il rispetto per il prof. Vecchioni, ha un po’ esagerato. Non stiamo brillando ma non credo ci siano incapaci all’Inter. Magari non ama Conte e lo posso capire, neanche io lo amo troppo”.

