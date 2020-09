Tifosi Inter preoccupati dopo il 5-0 al Lugano

Qualcosa di positivo si è visto nella prima uscita stagionale dell’Inter: a parte i 5 gol al Lugano (l’anno scorso la stessa amichevole pre-campionato era finita solo 2-1) i nerazzurri hanno fatto intravedere cose buone sia dai nuovi, come Hakimi in versione treno inarrestabile e Kolarov nella versione regista arretrato, sia da qualcuno della vecchia guardia (come Lautaro, tra i migliori) che dal rientrante Perisic apparso convincente nel ruolo a tutta fascia. A preoccupare i tifosi dell’Inter però non è nè il gioco espresso dalla squadra nè l’infortunio di Barella.

Tifosi Inter in apprensione per il silenzio di Conte

A colpire i fan nerazzurri è stato l’inatteso silenzio di Conte. Il tecnico dell’Inter è l’unico che non parla in serie A dalla fine della scorsa stagione. Le ultime sue parole furono quelle di burrasca dopo la finale di Europa League, quando l’addio sembrava ormai cosa fatta.

Conte in silenzio da quasi un mese

E’ dal 21 agosto, quasi un mese, che l’allenatore nerazzurro non apre bocca in pubblico e che sia rimasto zitto anche dopo la prima amichevole è un aspetto che inquieta i tifosi.

Fan nerazzurri divisi sulla scelta di Conte

La preoccupazione si evince dai commenti via social: “Conte è l’unico allenatore che non ha fatto interviste, e ci può stare, ma oggi non si è mai alzato dalla panchina, a me questa cosa puzza di più” o anche: “un silenzio assordante, e inquietante”, oppure: “Effettivamente, detto tra amici, non è proprio bello alla prima uscita non presentarsi… Mah…”.

Non manca chi invece si dice contento così: “Conte non rilascia dichiarazioni? Giusto così. Non c’è nulla da dire. Ai pennivendoli non va bene perché non hanno benzina da gettare sul fuoco che amano alimentare quotidianamente” oppure: “Meglio così che quando parla fa danni” e ancora: “Quando sbraita perché sbraita,quando sta zitto perché è un amichevole e sta tranquillo non va bene…Non capisco perché L’interista medio cerca un problema anche quando non c’è!!! Fate pace con voi stessi!”.

Qualcuno azzarda: “Semplice: se non gli prendono Vidal se ne va”, altri non fanno drammi: “Pensate quello che volete ma la politica di non parlare coi giornalisti la trovo necessaria se non illuminata”.

infine la chiosa: “Non ci si può autoflagellare controllando ogni virgola di cosa fa il mister…comunque secondo me un mister tranquillo che lasciava fare per vedere se i nuovi capivano i movimenti..”.

