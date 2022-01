Tifosi Inter tra commozione e delusione dopo l'ultima news di mercato

31-01-2022 10:03

La notizia era attesa da giorni ma un alone di mistero e di incertezza comunque rimaneva: di buon mattino però è arrivata la conferma. Christian Eriksen torna a giocare dopo l’arresto cardiaco del 12 giugno scorso durante una partita degli Europei. Lo farà con la maglia del Brentford. L’ex Inter – aveva rescisso il contratto consensualmente lo scorso 17 dicembre e di recente aveva ripreso ad allenarsi con l’Ajax – giocherà in Premier con un defibrillatore impiantato. Troverà in squadra altri otto danesi: Lössl, Bech Sörensen, Zanka, Racic, Roerslev Rasmussen, Nörgaard, Jensen e l’allenatore Thomas Frank.

I tifosi dell’Inter felici per Eriksen ma aspettavano un suo saluto

Fioccano le reazioni dei tifosi dell’Inter, che hanno sempre amato il trequartista. La commozione per il suo ritorno sui campi di calcio si fonde con la delusione per un addio senza neanche un saluto. Sui social in tanti rimarcano questo aspetto: “Però onestamente un saluto a San Siro l’avrebbe potuto fare” o anche: “Ma Eriksen neanche un saluto? Nulla di nulla. Così come la “festa” per lui allo stadio di cui avevano parlato. Situazione davvero strana”

C’è chi scrive: “Devo essermi perso il momento in cui Eriksen ha dedicato 2-3 righe di saluto all’Inter e a tutti i suoi milioni di tifosi. Resto in fiduciosa attesa. Nel frattempo in bocca al lupo Chris per questo nuovo inizio” oppure: “Spero di non prendermi insulti ma: Magari il carattere, magari successo qualcosa con la società. Eriksen deludentissimo. Uno dei giocatori più amati dalla tifoseria, salutato come una leggenda mancava solo il ritiro numero maglia nonostante prestazioni tra alti e bassi…”

Il web è in tilt: “Rivedere Christian Eriksen su un campo di calcio sarà fantastico. Rivederlo su un campo di calcio della Premier League lo sarà ancora di più” e ancora: “Ciò che conta ora è che tu stia bene. Devi. Torna a divertirti, Chris”

Infine la chiosa: “Son contento per lui, ma sinceramente sta cosa non la capisco, perchè non ci deve essere una regola uniforme in tutta Europa sul ritorno all’attività agonistica dopo problemi cardiaci? Non era meglio per la sua salute gli avessero sconsigliato il rientro?”

