L'Ajax accoglie Eriksen: si allenerà finché non trova squadra

25-01-2022 15:40

Christian Eriksen proseguirà ad Amsterdam il cammino che lo riporterà al calcio giocato e lo farà portando addosso dei colori che conosce molto bene: quelli della maglia dell’Ajax.

Il club olandese, nel quale l’ex centrocampista dell’Inter ha militato dal 2008 al 2013, ha infatti deciso di accogliere Eriksen e di dargli la possibilità di allenarsi con le proprie giovanili finché non troverà una nuova squadra.

A comunicarlo è stato lo stesso Ajax attraverso il proprio sito ufficiale.

“Christian Eriksen si sta allenando con lo Jong Ajax questa settimana. Il nazionale danese sta lavorando al fine di mantenere il suo stato di forma fisica finché non troverà un nuovo club. Ha ricevuto il via livera dai suoi medici a dicembre per riprendere la sua carriera calcistica, dopo i mesi per il recupero individuale. Poiché gli è stato impiantato un IDC, a seguito di un arresto cardiaco patito durante una partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia, ha dovuto risolvere il suo contratto con l’Inter. Gli atleti professionisti non possono giocare con un IDC in Italia, unico paese al mondo nel quale vige tale regola”.

Christian Eriksen non ha nascosto la sua soddisfazione per questo nuovo inizio.

“Sono molto felice di essere qui, per me è come tornare a casa perchè ho trascorso tanto tempo all’Ajax e conosco tante persone qui. Con lo Jong Ajax posso allenarmi ad alti livelli e in gruppo e cin sono tutte le strutture possibili. Per me si tratta di un qualcosa di perfetto in questo momento. Voglio tornare al meglio il più velocemente possibile, in modo che, quando troverò un nuovo club, potrò iniziare a far bene il prima possibile”.

Eriksen si allenerà agli ordini di John Heitinga.

“Se un posto ex calciatore bussa alla nostra porta, per noi è ovviamente il benvenuto. E’ fantastico che possa allenarsi con noi. E’ un esempio per molti dei nostri ragazzi, una fonte d’ispirazione”.

