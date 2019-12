Tifosi Juve: "Se usciamo meglio non giocare mai più la Champions”

Un avversario tutt’altro che insuperabile. Così la maggior parte dei tifosi della Juventus giudica il Lione, prossimo ostacolo in Champions League per la squadra di Maurizio Sarri. Sui social network i francesi non sono percepiti come un pericolo per i bianconeri, anzi sono in molti a pensare che essere eliminati dal Lione sarebbe un autentico disonore per la Juventus.

GLI SPAVALDI. “Se usciamo contro di loro è meglio non ritornarci affatto in Champions League il prossimo anno”, commenta Ale su una delle pagine Facebook dedicate ai supporter bianconeri. Salvatore la pensa come lui e su Twitter scrive: “Non ci possiamo lamentare”. “Andiamo a vincere!” replica LegendJuventus, provando a caricare l’ambiente.

“Penso che il Lione sia più forte del Barcellona B”, scrive Vincenzo, prendendo in giro gli interisti per l’eliminazione all’ultima giornata della fase a gironi contro un Barca notevolmente rimaneggiato. Marco lo segue a ruota: “Il miglior sorteggio è capitato all’Inter, non ha preso nessuna delle più forti. Si scherza eh”.

“ALTRO CHE FORTUNA…” Raffaele, invece, rispedisce al mittente i commenti di molti tifosi anti-Juve che hanno bollato come fortunato il sorteggio degli ottavi: “Negli ultimi 3 anni la Juve ha pescato Tottenham e Atletico agli ottavi, Barcellona e Real ai quarti: finalmente un po’ di fortuna dovuta anche al fatto di essere arrivati primi nel girone”.

C’è anche chi, però, è decisamente più cauto, come Walter. “La Juve è più forte – scrive il tifoso -, l’unico dubbio è giustamente come ci si arriva, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, vedi Ajax l’anno scorso”.

E Giampiero ricorda la storia non sempre felice dei bianconeri in Europa: “Ok, sembra facile, ma per noi in Champions non è mai facile”.

