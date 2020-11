Tifosi Milan bocciano nomi Pellegatti: "Prendiamo lui"

La sosta per la Nazionale è terreno fertile per parlare di calciomercato, di quello che verrà, delle future trattative, a partire dal prossimo gennaio fino alla prossima estate. In casa Milan tengono banco le questioni dei rinnovi contrattuali di Donnarumma e Chalanoglu ma anche possibili rinforzi per il Milan che verrà. Il giornalista tifoso Carlo Pellegatti nel suo consueto briefing mattutino con i suoi followers ha voluto fare due nomi per il mercato rossonero scatenando le reazioni social e sbizzarrendo la fantasia di molti.

Mercato Milan, Pellegatti suggerisce due nomi

“Vi voglio parlare di due giocatori buoni per il Milan” comincia così la colazione con Pellegatti classico e irrinunciabile appuntamento su Youtube per i tifosi rossoneri. “Uno è Pobega – dice il giornalista – mi pare abbia personalità, sia spigliato in campo, con buoni inserimento ed eccellente tiro. Mi sembra uno da Milan” aggiunge sul giocatore dello Spezia che è andato in rete contro la Juve, col Benevento e che ieri ha messo a segno una doppietta con l’Under 21 nel match vinto in Islanda. “Mi auguro che il Milan lo tenga anche se a centrocampo ci sono tre giocatori ancora giovani come Bennacer, Tonali e Kessie“.

“L’altro giocatore di cui vi voglio parlare è Florian Thauvin del Marsiglia – è il secondo nome buono per Pellegatti – che sarebbe ideale per la fascia destra. E’ in scadenza di contratto, non pare lui voglia rinnovare, è il Milan è alla finestra, è una voce che rimbalza da Marsiglia. Come si dice – conclude Pellegatti – chi di parametro zero perisce, vedi Chalanoglu, di parametro zero ferisce”.

Tifosi del Milan vogliono Szoboszlai e non solo

“Dobbiamo prendere assolutamente Szoboszlai: è davvero forte!” è il live sentiment di molti tifosi del Milan che commentano il video di Pellegatti avventurandosi anche in considerazione tecniche e non solo: “Pobega è un ottimo giocatore su cui puntare per il futuro! Chala via subito….la richiesta fatta è incomprensibile vista la poca costanza del giocatore. Concordo con te nel rafforzare la fascia destra e punterei a prendere una punta centrale per far respirare Ibra”.

Pobega piace un po’ a tutti: “È il futuro del milan è bene che stia giocando con continuita’. È un carro armato!!!”; “Finalmente sono d’accordo con Te su Pobega che ritengo già pronto io lo fare giocare al posto di Bennacer. È il nuovo Ambrosini bravissimo negli inserimenti e ha una personalità importante”; “Pobega ha potenzialità davvero enormi”.

SPORTEVAI | 13-11-2020 10:05