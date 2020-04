Tifosi Milan e Inter furiosi: E' una pagliacciata

Cresce l’ottimismo sulla possibile ripresa dei campionati per fine maggio. Che si giochi o meno prima la coppa Italia cambia poco: la sensazione è che si vada verso il via libera sia pur tra qualche paura e tanti restringimenti per cercare di garantire al massimo la sicurezza. Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella di escludere un pezzo d’Italia dalle sedi dove far giocare le partite.

La soluzione della Figc

Nel protocollo della Figc che sarà sottoposto al Governo c’è anche l’ipotesi che in alcuni stadi, posti nelle zone più colpite dal Coronavirus, non si giochi. E’ il caso di Bergamo, Brescia, Milano e forse Torino.

I club non ci stanno

Inter e Milan in particolare però non ci stanno e “garantiscono la sicurezza”, Tra l’altro le partite si disputeranno a porte chiuse: la Serie A si sposterebbe rispettando ogni disposizione, quindi lasciare San Siro per un altro stadio non aumenterebbe il livello di sicurezza.

Le reazioni dei tifosi

I tifosi dei club coinvolti sono furiosi: “Ridicoli. E magari la Lazio in 15 e gli altri in 7… Ma fatela finita” o anche: “Una pagliacciata senza fine”.

Due pesi e due misure

Sui social scoppia la rabbia dei fan: “La prossima proposta della FIGC sarà di giocare sullo spazio oppure su Marte…” o anche: “Quindi per certe squadre porte chiuse e campo neutro e per altre no…. campionato regolare peró eh…”.

Fioccano le reazioni: “Invece a Roma si può ? Si gioca senza pubblico dov’è il problema ? La Figc e Gravina siano diretti e dicano chiaramente che preferirebbero formello e facciamo prima invece di girarci intorno” e infine: “È l’ennesima pagliacciata di una Figc farsa…. o si gioca regolarmente ( escluso il pubblico) o non si gioca. Il virus non conosce confini…”.

SPORTEVAI | 16-04-2020 09:31