Tifosi Napoli, esultanza batticuore ma quante polemiche

Sembrava una partita stregata e deludente: Vai avanti di un gol quasi subito e potresti gestire la partita a piacimento, invece rimetti in corsa l’avversario regalando il pareggio, sbagli come sempre sotto porta e devi affidarti alle prodezze di Meret per evitare la sconfitta ma il gol al 90‘ di Bakayoko (uno dei più deludenti) ha cambiato la classifica del Napoli. Non, forse, i giudizi. Evitati processi sommari, non le critiche per una prestazione che non ha convinto nessuno.

I tifosi erano pronti al processo post-gara

La gioia per i tre punti ha attenuato solo in parte l’amarezza dei tifosi: sui social non si sapeva più a chi dare la colpa. Gattuso continua ad essere nel mirino (“non ci ha capito niente”) e con lui il “solito” Fabian Ruiz ma anche Insigne che ha sbagliato troppo, rigore a parte, anche Bakayoko, poco reattivo. Troppo clamoroso, poi, l’errore di Rrahmani perchè il difensore non diventi un bersaglio sui social, come anche Maksimovic entrato al posto dell’infortunato Manolas.

Ironia e rabbia dei tifosi per Rrahmani

Fioccano i commenti: “Dalla domanda “perché non gioca Rrahmani”, passiamo alla domanda “perché si è comprato Rrahmani“..” o anche: “Siamo su Scherzi a Parte? Ditemi di sì,per favore”, oppure: “La sindrome della “superficialità” ha colpito anche lui pur non avendo mai giocato Rrahmani”e ancora: “SIAMO SU PAPERISSIMA SPRINT? AH NOO?!”.

Difficile trovare giustificazioni per l’ex Verona: “Gol di Lasagna su assist di Rhamani Poi capisci perché non gioca” o anche: “Prima da titolare e subito un assist”, oppure: “Errore che non avrei fatto neanche io il primo giorno di scuola calcio”.

Gattuso bocciato per aver tolto Rrahmani

Nonostante l’erroraccio i tifosi non avrebbero però sostituito Rrahmani: “Nella sua personale spirale verso l’inferno #GattusoOut cambia Rhamani nello spogliatoio, giudicandolo quindi colpevole. Pessimo” o anche: “La perfetta gestione di Gattuso: sostituisce Rrahmani, reo di aver commesso l’errore sul gol del pari dell’Udinese nonostante l’evidente emergenza e la carenza di difensori centrali, adattando Di Lorenzo. Come affossare definitivamente un calciatore” e infine: ” Donadoni Ancelotti e Gattuso, mai più un ex milanista sulla panchina del Napoli”.

Pasqua criticato su twitter

Ai tifosi del Napoli non è piaciuto neanche l’arbitro Pasqua, che nonostante il netto fallo in area non ha avuto il coraggio di fischiare da solo il rigore del vantaggio iniziale del Napoli: “Ma davvero serve il Var per fischiare un rigore solare come questo? Male, molto male” o anche: “Oggi è il 10 gennaio, Pasqua non può vedere rigori per il Napoli, è fuori periodo”, oppure: “Cioè, senza Var non lo aveva dato.. Gli arbitri sono veramente di un livello pietoso”.

Pasqua bocciato anche per altre decisioni: “all’arbitro serve il Var per assegnare il secondo rigore della stagione al calcio Napoli. Dal vivo non lo dà… che schifo!” o anche: “non vede un rigore enorme ma poi fischia un fallo senza alcun contatto a due metri. Ci vuole un buon oculista” e ancora: “Samir trattiene e butta giù Lozano a ripetizione, ma per Pasqua e la sua cricca è tutto a posto”.

SPORTEVAI | 10-01-2021 16:54