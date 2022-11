27-11-2022 21:07

Il mondo del calcio si è fermato ma solo per quanto riguarda i primi campionati in giro per l’Europa. Si continua a giocare come accade in Italia in serie B, si gioca o meglio si dovrebbe farlo anche in Turchia e in particolare nella 1. Lig, la seconda serie del calcio turco. Ma la 15esima giornata è stata macchiata da un episodio assolutamente clamoroso.

Turchia: portiere aggredito con la bandierina del calcio d’angolo

La partita è tra Goztepe ed Altay, tra le due squadre di Smirne c’è una fortissima rivalità e la tensione è altissima sin dalle prime battute di gioco. Dalla curva dell’Altay partono dei lanci in direzione del settore occupato dai padroni di casa, colpi che sembrano andare anche a segno visto che alcune persone rimangono ferite e una in maniera grave. Ma la giornata da far west del calcio turco deve ancora concludersi.

Sul terreno di gioco scendono infatti le ambulanze, la partita viene sospesa per fornire la prima assistenza alle persone che sono rimaste ferite dal lancio di razzi e petardi. I giocatori restano sul terreno di gioco a seguire la situazione e all’improvviso dagli spalti arriva un tifoso della squadra di casa che armato della bandierina di un calcio d’angolo arriva a colpire ripetutamente il portiere dell’Altay, Ozenc. L’estremo difensore non riesce a difendersi, i colpi sono forti e ripetuti e fortunatamente in suo soccorso arrivano altri giocatori ma il portiere fa fatica a rialzarsi. Dopo qualche secondo di confusione il direttore di gara decide di mandare tutti negli spogliatoi e di sospendere partita.

Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… 😧pic.twitter.com/ylfsSKmrxM — SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022

Turchia: Goztepe-Altay, le immagini sono da incubo

Il video dell’aggressione ai danni del portiere dell’Altay ha fatto immediatamente il giro della rete, ma le immagini che arrivano dallo stadio dove si stava giocando la gara sono altrettanto scioccanti con alcuni tifosi che sono stati portati via dai paramedici in condizioni molto gravi, e le foto del sangue presente sugli spalti fanno rabbrividire.

Zenit-Spartak Mosca: rissa choc anche in Russia

I campionati europei sono fermi tranne quello russo che continua le sue operazioni come se il Mondiale (da cui la nazionale russa è stata esclusa dopo lo scoppio della guerra) non si stessa giocando. In campo vanno Zenit e Spartak Mosca valida per la Coppa di Russia. Sul risultato di 0-0 nei minuti di recupero la situazione è diventata improvvisamente incandescente e dopo un fallo di gioco è scoppiata una rissa che ha visto coinvolti sia i giocatori in campo che quelli in panchina. Alla fine per riuscire a far tornare la calma il direttore di gara è costretto a sventolare 6 cartellini rossi.