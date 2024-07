Tiro con l’arco alle Olimpiadi: regolamento, quali sono le gare e date di svolgimento

Scatta il conto alla rovescia per gli appuntamenti di una delle discipline più affascinanti, che torna protagonista a Parigi 2024

Tra le discipline più affascinanti dei Giochi Olimpici c’è, senza ombra di dubbio, il Tiro con l’arco. Nel Tiro con l’Arco ai Giochi l’Italia ha finora conquistato due ori, tre argenti e quattro bronzi: le ultime medaglie Olimpiche sono arrivate a Tokyo 2020 con Mauro Nespoli (argento) e Lucilla Boari (bronzo).

Tiro col l’arco Olimpiadi Parigi 2024: il regolamento

Tiro con l’Arco, il regolamento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: la gara individuale Olimpica inizia con un round in cui ognuno dei 64 arcieri tira 72 frecce per determinare la classifica andando a formare il tabellone dell’eliminazione diretta. Come ricordato dal sito ufficiale dell’Olimpiade, gli atleti vengono posizionati nel tabellone in base al loro posto in classifica ottenuto dai punti totalizzati con il tiro delle frecce. Il primo sfida il 64°, il secondo il 63° e così via.

Le tre gare a squadre usano la stessa classifica della gara individuale per stabilire la posizione di ogni squadra nel tabellone a eliminazione diretta. Le prima quattro squadre accedono direttamente ai quarti di finale, mentre le altre si scontrano nel turno precedente. Ogni gara si svolge su 20 volèe (sessioni di tiro) da 3 frecce ciascuno per un totale di 60 frecce tirate e un punteggio massimo di 600.

Date e luogo di svolgimento

Le gare di tiro con l’arco a Parigi 2024 si terranno dal 25 luglio al 4 agosto, nella spianata Des Invalides, parco pubblico al centro della capitale francese.

Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi 2024: gare, calendario e orari

Sono cinque le gare in programma. Nel dettaglio:

Individuale femminile

Individuale maschile

A squadre femminile

A squadre maschile

A squadre miste

Di seguito, il programma delle gare di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (tutti gli orari sono in ore italiane)

Giovedì 25 luglio 2024

Individuale femminile, qualificazioni (9:30-12:30)

Individuale maschile, qualificazioni (14:15-17:15)

domenica 28 luglio 2024

A squadre femminile, ottavi (9:30-11:05)

A squadre femminile, quarti (dalle 14:15)

A squadre femminile, semifinale

A squadre femminile, finale per il bronzo

A squadre femminile, finale

Lunedì 29 luglio 2024

A squadre maschile, ottavi (9:30-11:05)

A squadre maschile, quarti (dalle 14:15)

A squadre maschile, semifinale

A squadre maschile, finale per il bronzo

A squadre maschile, finale

Martedì 30 luglio 2024

Individuale maschile, trentaduesimi (dalle 12:00)

Individuale femminile, trentaduesimi (dalle 12:00)

Individuale maschile, sedicesimi

Individuale femminile, sedicesimi

Individuale maschile, trentaduesimi (dalle 17:45)

Individuale femminile, trentaduesimi (dalle 17:45)

Individuale maschile, sedicesimi

Individuale femminile, sedicesimi

Mercoledì 31 luglio 2024

Individuale maschile, trentaduesimi (dalle 12:00)

Individuale femminile, trentaduesimi (dalle 12:00)

Individuale maschile, sedicesimi

Individuale maschile, sedicesimi

Individuale maschile, trentaduesimi (dalle 17:45)

Individuale femminile, trentaduesimi (dalle 17:45)

Individuale maschile, sedicesimi

Individuale femminile, sedicesimi

Giovedì 1° agosto 2024

Individuale maschile, trentaduesimi (dalle 09:30)

Individuale femminile, trentaduesimi (dalle 09:30)

Individuale maschile, sedicesimi

Individuale maschile, sedicesimi

Individuale maschile, trentaduesimi (dalle 15:30)

Individuale femminile, trentaduesimi (dalle 15:30)

Individuale maschile, sedicesimi

Individuale femminile, sedicesimi

Venerdì 2 agosto 2024

A squadre miste, ottavi (9:30-12:05)

A squadre miste, quarti (dalle 14:15)

A squadre miste, semifinali

A squadre miste, finale per il bronzo

A squadre miste, finale

Sabato 3 agosto 2024

Individuale femminile, ottavi (9:30-11:05)

Individuale femminile, quarti (dalle 13:00)

Individuale femminile, semifinali

Individuale femminile, finale per il bronzo

Individuale femminile, finale

Domenica 4 agosto 2024